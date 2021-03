Bonan: "Il Milan deve fare di tutto per trattenere Gigio. Ibra è un leader nato"

Alessandro Bonan, presente negli studi di SkySport24, ha commentato così i rinnovi di Donnarumma e Ibrahimovic: "Donnarumma è uno dei più forti portiere del mondo, quindi il Milan deve fare di tutto per trattenerlo. I rossoneri non possono non trattenerlo. Ibra è un leader nato. Sta facendo molto bene anche a 39 anni, ma a quell'età possono arrivare degli infortuni, quindi il Milan deve avere un'alternativa importante allo svedese. Il problema è che non è facile trovare un grande centravanti perchè quelli forti costano tutti tanto".