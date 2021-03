Bonan: "Il Milan deve fidarsi del risultato dell'andata. Ibra? Deve riappropriarsi del suo ruolo"

Intervenuto a Sky Sport, Alessandro Bonan ha parlato così del match di questa sera contro il Manchester: "Il Milan deve cercare di organizzare una partita difensiva, ma che non dovrà esserl fino in fondo. Il Milan deve fidarsi del risultato dell'andata. Poi inserire Ibrahimovic".

Su Ibra: "Torna Ibra per il Milan e per se stesso, e Ibra deve riappropriarsi nel ruolo di calciatore; nelle ultime settimane è stato presentatore, cantante e un po' Dio. Dovrà fornire un'ottima prestazione. Lui tirerà per quello che può fare".

Su Castillejo: "Vai e fai casino. Castillejo è uno che corre tanto, è quasi un difensore aggiunto in attacco. Al tempo stesso però deve giocare in profondità e tirare verso la porta. Non sarà facile per il Milan, che è una squadra organizzata. E se c'è una cosa che manca al Milan è proprio l'organizzazione".