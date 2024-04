Bonan: "Il Milan ha un piccolo difetto: non riesce a contenere sufficientemente"

Domani sera al Milan servirà una vera e propria impresa per i rossoneri per ribaltare la Roma nel quarto di finale di ritorno di Europa League, dopo la sconfitta per 0-1 a San Siro della settimana scorsa. Al Diavolo servirà una prova decisa e di grande carattere ma anche attenzione, specialmente dal punto di vista difensivo. Ne ha parlato nello specifico Alessandro Bonan, giornalista di Sky Sport 24, nello studio della rete televisiva.

Queste le parole di Bonan sul Milan: "Il Milan deve dimostrare di avere personalità. E’ una partita che vince con carattere. E’ una squadra che ha un piccolo difetto: non riesce a contenere sufficientemente. Non sono errori difensivi ma parlerei più di errori della fase difensiva. Ma l’altra faccia della medaglia per i rossoneri è che creano tantissime soluzioni offensive. Giusto che Pioli si affidi ai suoi migliori".