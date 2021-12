Bonan: "Il Milan non troverà un Liverpool condiscendente. Klopp è uno sportivo, non vuole fare brutte figure"

Intervenuto a Sky Sport, Alessandro Bonan ha parlato così della partita di questa sera tra Milan e Liverpool: "Il Milan non troverà un Liverpool condiscendente, brutte figure non ne vogliono fare e parliamo di giocatori quasi al livello dei titolari. Inoltre siamo di fronte ad una squadra allenata da uno sportivo. Sa che il risulto non è importante ma farà una grande partita, e per una partita così grande, dovrà fare altrettanto il Milan".