Bonan: "Morata è quel il leader che serve al Milan in campo"

Nel corso della serata di Sky Sport 24, il giornalista Alessandro Bonan ha parlato di Milan alla viglia dell'esordio in Champions League contro il Liverpool di Arne Slot, soffermandosi in modo particolare sulla figura di Alvaro Morata all'interno dello spogliatoio rossonero. Queste le sue dichiarazioni:

"Morata è un attaccante molto tecnico, molto forte da quel punto di vista, quindi ti lega il gioco, è un grande realizzatore, è un ragazzo intelligente. Soprattutto io penso poi, oltre a questo, che sono caratteristiche che vediamo tutti, che lui abbia quel qualcosa in più sotto l'aspetto della personalità, e l'abbiamo visto con la Spagna. Quindi quando parliamo di Milan ogni tanto, in realtà troppo spesso, ci concentriamo solo su tre figure: quella di Maignan in porta, Leao e Hernandez. Nessuno dei tre, per motivi diversi, a mio parere, è il leader che serve al Milan in campo. Ecco Morata può essere quel leader, anche per il ruolo perché è un poco più centrale nel gioco, fa il centravanti, rispetto a un Maignan che forse è quello che avrebbe le caratteristiche superiori rispetto agli altri ma fa il portiere, Hernandez che è un terzino sinistro, Leao che non ha proprio quelle caratteristiche che si chiedono ad un leader, quindi io penso che anche sotto questo aspetto sia molto importante".