Bonan: "Pioli mi piace perché è uno che trova soluzioni"

Intervenuto a Sky Sport 24, Alessandro Bonan ha commentato così il momento del Milan: “Col Napoli secondo me il Milan ha preso sì un paio di traverse, ma è stata una delle rare volte in cui il Milan ha sbagliato dietro. Credo che la forza di questa squadra, una forza un po’ sottostimata in generale, sia proprio l’organizzazione difensiva. Contro il Napoli è venuta un po’ meno questa organizzazione. E allora la prima cosa è ritrovare questo tipo di identità, tra l’altro nel momento in cui perde due giocatori fondamentali, Maignan e Theo. Quando si parlava del famoso turnover io pensavo che il Milan, se avesse potuto, non avrebbe mai cambiato quattro giocatori, che sono appunto il portiere, Hernandez, Leao e Tonali. Due dei quattro sono andati, l’altro nella partita precedente l’hai perso per squalifica e quindi il Milan deve comunque resistere per ritrovare tutti e continuare a cercare la via del gioco. E questo è l’altro aspetto del Milan che mi piace, soprattutto di Pioli. Pioli è uno che trova soluzioni, non si affida semplicemente ad un sistema di gioco o ad un modulo: ne ha tanti nella testa, credo che con creatività riuscirà a venir fuori anche da questa situazione”.