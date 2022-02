Bonan: "Pioli si sta smarcando dalla figura di Ibra prendendo sempre di più la squadra in mano"

Alessandro Bonan, intervenuto a Sky Sport 24, ha commentato così il momento del Milan: "È vero che è stato dominato, ma la squadra ha avuto il merito di non sfilacciarsi mai e crederci sempre, di ribadire ancora una volta che questa è una squadra che ha il suo carattere. Ha una forma mentale che le permette di essere attrezzata per affrontare i grandi confronti. Questo è un punto vantaggio certamente, un punto a favore di Pioli che via via si sta smarcando sempre di più dalla figura psicologica, che ere ritenuta predominante, di Ibrahimovic. Sta sempre di più prendendo per mano la squadra, il suo lavoro in continuità si sta vedendo da diverso tempo. È chiaro che una vittoria nel derby ti da una grandissima convinzione. Mi aspetto che la squadra ora risponda alla grande”.