Bonan: "Se il Milan gioca come le ultime non ha nessuna possibilità col Napoli"

Alessandro Bonan, intervenuto negli studi di Sky Sport 24 martedì mattina, ha parlato così dello scontro in Champions tra Milan e Napoli: "Il Milan è molto cambiato, mentre il Napoli è molto uguale a se stesso. Credo che i rossoneri se giocano come ha giocato negli ultimi tempi, non ha nessuna possibilità di uscire indenne dal doppio confronto. Se ritrova invece ritrova quello spirito che ha caratterizzato la rinascita del Milan, anche col cambio di sistema, e che ha portato anche alla qualificazione in Champions allora ci sarà più partita. Napoli comunque favorito".