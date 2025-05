Teotino sulla stagione del Milan: "Non può essere definita positiva anche con due trofei"

In merito alla stagione del Milan, che potrebbe chiudersi con due trofei alzati, Gianfranco Teotino, intervenuto ai microfoni di Sky, ha rilasciato queste dichiarazioni: "Se un secondo trofeo salverebbe la stagione del Milan? No, per me non può essere una stagione positiva anche con due trofei. Io continuo a pensare che la rosa del Milan sia inferiore solo all'Inter in Serie A, non ha niente da invidiare alla Juventus, al Napoli, all'Atalanta o alle altre.

Questa posizione in classifica grida vendetta, il Milan è una squadra forte che non ha mai saputo ritrovarsi, gli allenatori non sono riusciuti a trovare la chiave giusta, la socetà non è mai riuscita a trovare un rapporto giusto con il settore tecnico e la squadra".