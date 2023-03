Bonan su Leao: "Dà l'idea di staccare la spina ma ha mezzi clamorosi"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Alessandro Bonan intervenuto negli studi di Sky Sport 24 questa mattina ha parlato di Rafael Leao. Queste le sue parole sul talento portoghese del Milan: "Leao deve fare un piccolo esame di coscienza su come affronta le partite, con quale concentrazione. Questa è legata molto a ciò che gli chiedono di fare: l’anno scorso giocava laterale e prendeva palla per auto-lanciarsi ed era tutto più codificato, ma in un sistema più cambiato Leao vive in una terra di mezzo che necessita di un pensiero superiore da parte sua.