Bonan: "Tra Roma e derby credo che Pioli si giochi tutto, e lui lo sa"

Dopo lo scivolone di Sassuolo, 3-3 al Mapei contro una squadra poco più che modesta, Pioli ed il Milan entrano in giorni chiave per quanto riguarda questa stagione: giovedì si va a Roma per il ritorno dei quarti di finale di Europa League, mentre lunedì c’è il derby che per l’Inter può valere la seconda stella. Quanto peseranno queste due sfide sul futuro di Stefano Pioli? Ne parla Alessandro Bonan in diretta su Sky Sport 24. Queste le sue dichiarazioni:

“Io credo che si giochi tutto e lui lo sa, ne è perfettamente consapevole e ci sono dei segnali più o meno espliciti. Pioli ha proprio la necessità di ribaltare il risultato dell’andata a Roma e sarà difficilissimo. Ha la necessità assoluta di vincere il derby, o comunque di fare una grande partita. Perché subire una sconfitta in casa e subire la festa dell’Inter in casa potrebbe essere un po’ troppo da sopportare. Se vogliamo parlare del risultato stretto quello che conta è quello di Roma. Se io fossi l’allenatore del Milan sceglierei di andare avanti in Europa League. Ma da quello che si sente, da alcune informazioni raccolte, Pioli è davanti ad un bivio. O ottiene questi risultati o il destino di Pioli ed il Milan potrebbe essere diverso”.