Bonato sul futuro di Berardi: "Il Milan potrebbe essere la soluzione ideale"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb, Nereo Bonato, ex dirigente del Sassuolo, ha parlato così del futuro di Domenico Berardi: "È maturato e determina. In questo momento ci sarebbero le condizioni per uscire. Ma ha ventotto anni e il Sassuolo per privarsene ha necessità di ricavare soldi importanti. Il Milan la squadra ideale? Si. Potrebbe essere la soluzione ideale. Come esterno offensivo può fare comodo a tanti club. 4-3-3 e 4-3-2-1 sono i moduli ideali per lui”.