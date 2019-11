Bonaventura, contro il Napoli il gol numero 32 con la maglia del Milan

Jack Bonaventura, contro il Napoli, ha interrotto un digiuno da gol che durava da 412 giorni, il tutto a causa del grave infortunio che lo ha colpito la scorsa stagione. Il punto dell'1-1 realizzato ieri, porta a quota 32 le sue reti ufficiali con la maglia del Milan in 158 partite, 27 delle quali in campionato. In più il Napoli, con 5 reti, è la sua vittima preferita in Serie A.