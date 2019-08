L'ultima partita in gare ufficiali di Giacomo Bonaventura risale al 25 ottobre 2018, quando il Milan fu sconfitto a San Siro dal Betis Siviglia. Poi i problemi alla cartilagine del ginocchio, l'operazione e il lungo stop. Domani, contro il Brescia, il classe '89 potrebbe finalmente tornare in campo in una partita non amichevole.