Bondo ha le idee chiare: "Voglio lasciare il segno al Milan"

vedi letture

Ieri sera è arrivato l'esordio di Warren Bondo con il Milan, dopo che le strade del centrocampista e del club rossonero si erano già sfiorate in passato. Il francese è stato acquistato dal Monza a gennaio per circa 10 milioni di euro ed è un profilo su cui puntare per il presente e per il futuro. Intervistato in esclusiva da footmercato.net, Bondo parla del suo passato, dei suoi obiettivi e ovviamente anche delle sue prime settimane in rossonero. Queste le sue dichiarazioni:

Quali sono i suoi obiettivi personali con il Milan da qui alla fine della stagione?

"Voglio lasciare il segno al Milan. Qualificarmi per la Champions League, perché per un club come il Milan è importante arrivare tra le prime 4. Mancano 10 partite, quindi possiamo ancora farcela. Anche vincere la Coppa Italia è un obiettivo da qui alla fine della stagione".

Entrare nella squadra U23 francese è un obiettivo a breve termine?

"Certo, sarebbe già un buon passo per entrare nella squadra U23, farmi un nome e vedere dove mi porta. Essere a Milano mi dà più visibilità, ma devo anche giocare. Ma la squadra U23 francese è sicuramente nei miei pensieri".