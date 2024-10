Bonera: "Con Zeroli parlo quotidianamente, voglio diventi importante per la prima squadra"

vedi letture

Seconda vittoria in campionato e prima in trasferta per il Milan Futuro. I rossoneri hanno espugnato il "Curi" di Perugia con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Alesi e Zeroli. Dalla pancia dello stadio umbro ha preso la parola nel post partita Daniele Bonera, tecnico rossonero, in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni dopo i tre punti conquistati.

MN - Sulla prestazione si Kevin Zeroli: "Son contento di tutti, non mi piace mai fare il nome di uno. Kevin però è il nostro capitano, un patrimonio della società, un giocatore con cui parlo quotidianamente perchè voglio cresca velocemente, che diventi uomo e un giocatore importante per la prima squadra. Questo è un obiettivo per lui e per tutti gli altri"