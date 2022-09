Bonfrisco: "Rigore per il Milan? Fallo così oggettivo che il Var non sarebbe dovuto neanche servire"

MilanNews.it

L'ex arbitro di Serie A, Angelo Bonfrisco è intervenuto in diretta al programma Tutti Convocati di Rai Radio. L'ex direttore di gara si è espresso così sul rigore concesso al Milan contro la Sampdoria: "Rigore per il Milan? Potrei addirittura mettere in discussione l'intervento del VAR, l'OFR è inutile. E' un fallo di mano talmente oggettivo che non dovrebbe servire, poi va bene che l'arbitro vada a vederlo per rendersi conto"