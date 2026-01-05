Boniek durissimo contro i simulatori. E rivela che la Uefa sta pensando a lasciarli fuori due minuti

Zbigniew Boniek, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, si è così espresso sulla lotta alle simulazioni: "Il gioco del calcio non può essere interrotto sempre per volontà dei giocatori perché uno casca e rimane per terra per qualsiasi motivo, un crampo e per un piccolo dolore. Questo va cambiato, i giocatori vanno educati. Tutti i giocatori ormai sono fisicati e palestrati e poi basta una toccatina di piede per mandarli a terra. Bisogna trovare una soluzione, ci si sta pensando. Ma questo è un problema di tutte le partite. Bisognerebbe lasciar fuori il giocatore per due minuti, così nessuno va più per terra".

LE PAROLE DI ROCCHI

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale AIA, è stato ospite degli studi di Sky Sport 24 per fare una panoramica su quanto fatto finora dagli arbitri di Serie A in questa stagione. Di seguito le sue dichiarazioni:

Sulle simulazioni: “Ho chiesto di non accentuare situazioni che riguardano colpi eventuali al viso, perché questa rigidità arbitrale nasce per proteggere i calciatori. L’ammonire chi colpisce il volto dell’avversario con un braccio o con il gomito nasce per tutelarli, ma se viene utilizzato per far ammonire un collega, è un boomerang soprattutto per i giocatori, perché stai facendo ammonire un collega per una cosa che non esiste. La simulazione è qualcosa che non viene tollerato da chiunque ami questo sport, contro il sistema, non freghi solo l’arbitro e sei contro il sistema calcio: mi auguro che capiscano la delicatezza dell’argomento e che non ribaltino sempre il problema arbitrale, magari l’arbitro ha sbagliato, ma cerchiamo di essere collaborativi. Preferisco prevenire che curare“.