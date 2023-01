Boniek duro: "Se Zaniolo non cambia atteggiamento sarà un problema per ogni squadra"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex giocatore della Roma e attuale vicepresidente Uefa, Zbigniew Boniek ha parlato di Nicolò Zaniolo sul Corriere dello Sport con parole molto dure: "Nicolò ha grandissime qualità e lo ha dimostrato in questi anni nonostante il terribile doppio infortunio. Ma come si dice: quando ti fa male un ginocchio, un piede o un muscolo puoi guarire, se invece il problema è la testa allora è decisamente più complicato. Se Zaniolo non cambia carattere e atteggiamento creerà problemi in qualsiasi altra squadra".