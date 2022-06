Boniek: "Per 50 milioni forse cederei Zaniolo, ma prendere uno più forte non costerebbe meno"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Zibì Boniek, ex calciatore della Roma, ha rilasciato un'intervista a Il Messaggeroconcentrandosi in particolare su Nicolò Zaniolo. Queste le sue parole in merito all'obiettivo di mercato di Milan e Juventus: "Lui è un giocatore fortissimo, so di dire una cosa abbastanza singolare ma io continuo a pensare che il ragazzo possa rendere al meglio nel ruolo centravanti."

Sulla possibile cessione dell'ex Inter per 50 milioni di euro il polacco risponde invece così: "Forse sì, ma dovrei essere all’interno della società e conoscere meglio la situazione economica. Non è quindi semplice da dire e se lo vendi devi prendere uno più forte di lui e non so se costerebbe molto di meno".