L'allenatore polacco Zibì Boniek, in un'intervista al Corriere dello Sport, ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic: "Mi sta sorprendendo. Per Ibra vale un detto polacco 'meglio camminare saggiamente che correre da stupido'. Deve ringraziare anche il Milan, perché i compagni giocano per lui. Però lui poi fa la differenza".