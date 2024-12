Bonucci attacca Szczesny: "Andava in bagno e non vi dico a fare cosa"

Non ha peli sulla lingua Leonardo Bonucci e questa è una caratteristica che gli veniva riconosciuta anche ai tempi nei quali giocava. Dote che parrebbe non aver perso neppure adesso che ha appeso le scarpette al chiodo e si appresta a vivere una nuova carriera da allenatore, che ha iniziato nell'Italia Under 20.

Dice Bonucci, parlando a Prime Video, e in risposta alle accuse mosse qualche tempo fa da Wojciech Szczesny, suo compagno di squadra per tanti anni alla Juventus il quale aveva rivelato tempo fa come lui e De Ligt si mettessero le cuffie ogni volta che Bonucci doveva parlare allo spogliatoio:

"Ci sono rimasto male, parlavo per il bene della squadra. E quando lo facevo lui non c'era, era chiuso in bagno e non vi dico a fare cosa, ma ne ha parlato pure lui. Ha tirato in mezzo De Ligt, ma avevamo un ottimo rapporto. Era nel momento di abbandono e rientro nel calcio, magari era confuso. Sono rimasto sorpreso dalla cazzata che ha detto", conclude.

