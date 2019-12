Bonucci: "Essere andato al Milan mi ha fatto maturare come uomo"

A margine del workshop Randstad "Comprendere e trasferire il cambiamento", sul confronto fra generazioni come vantaggio competitivo per le persone e le aziende, che si è tenuto quest'oggi all'Allianz Stadium, ha parlato il difensore della Juventus Leonardo Bonucci: "Le esperienze ti portano a crescere. La scelta di essere andato al Milan, lo sanno tutti, mi ha fatto maturare come uomo. E' stato un cambiamento importante, però come ho sempre detto qui so che posso dare il mio massimo perché quel cambiamento lì forse era troppo per quello che ero in quel momento"