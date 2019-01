Bonucci-Higuain, Tuttosport: "Fuggi fuggi Milan"

Le vicende di Bonucci e Higuain presentano parecchie analogie. E la domanda, scrive stamane Tuttosport, sorge spontanea: perché fuor di campioni, arrivati al Milan con voglia di rivalsa, dopo pochi mesi non vedono l’ora di andarsene? L’ex capitano ha resistito un intero anno, mentre il Pipita ha detto basta dopo metà stagione. Eppure, il club rossonero li ha ricoperti d’oro, mettendoli al centro del progetto. Ma che gli fa il Milan per farli scappare così in fretta? Forse erano semplicemente abituati troppo bene alla Juve.