Bonucci: "Ho ricevuto insulti di ogni tipo quando sono andato al Milan e sono tornato"

Leonardo Bonucci, centrale della Juventus ed ex rossonero, è stato ospite al podcast “Muschio Selvaggio” di Fedez. Queste le sue dichiarazioni sul suo passato al Milan: “Adesso con i social network è molto più enfatizzato… Se prima con i giornali lo leggevi ogni 24 ore adesso è quotidiana questa cosa qui, bisogna imparare a conviverci. E te lo dice uno che ha ricevuto insulti di ogni tipo quando sono andato dalla Juve al Milan, e sono ritornato. Non è facile, però hai due strade: o la prendi di petto e dimostri di voler fare una determinata cosa, “Amo la Juventus, mi piace la Juventus e tutto quanto”. Oppure arrivi lì e dici “No, chi me l’ha fatto fare”. Adesso la maggior parte mi ha perdonato, ma non ancora il 100%”.