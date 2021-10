Bordeaux, i numeri di Adli dopo nove giornate di Ligue 1

Sono 9 le partite giocate in questa stagione da Yacine Adli, centrocampista acquistato dal Milan la scorso estate e rimasto in prestito al Bordeaux. Il giovane franco-algerino ha preso parte a tutte le partite giocate dai girondini in Ligue 1, ottenendo per cinque volte anche una maglia da titolare. Al momento non ha siglato alcuna rete ma ha fornito due assist ai propri compagni.