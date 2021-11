Bordeaux: maglia da titolare, assist e novanta minuti per Adli contro il PSG

Continua la fuga solitaria in Ligue 1 del Paris Saint-Germain, che ha ottenuto l'undicesima vittoria stagionale nell'incontro valido per la tredicesima giornata giocato in casa del Bordeaux battuto 2-3. Tra i girondini presente anche Yacine Adli, schierato titolare contro i parigini e autore dell'assist in occasione del momentaneo 1-3 firmato Elis. Per il centrocampista di proprietà del Milan si tratta della tredicesima presenza stagionale, con uno score complessivo di un gol e tre assist.