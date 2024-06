Borghi: "Ancora zero minuto ad Euro2024 per Okafor, è incredibile questa cosa"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Euro Cronache', nell'analizzare il pareggio fra Svizzera e Germania, il giornalista di DAZN Stefano Borghi ha sfruttato il momento per commentare il fatto che l'attaccante del Milan Noah Okafor non è ancora riuscito a trovare spazio in questo Euro2024. Il collega non ha fatto altro che esternare tutto il suon dispiacere per un giocatore che meriterebbe decisamente di più per le sue qualità con una frase che lascia poco spazio all'immaginazione: "Anche oggi zero minuti per Okafor, è incredibile questa cosa".

Ma perché Okafor non riesce a ritagliarsi spazio nel 3-4-2-1 di Yakin? Essenzialmente, come analizzato anche dalla redazione di MilanNews.it, il CT della Svizzera fatica a disegnargli un ruolo. Non sono contemplati esterni d'attacco e lui lo sarebbe, non è contemplata una seconda punta, ruolo che Yakin vedrebbe per Okafor. Potrebbe essere una soluzione per spaccare la partita a gara in corso, ma la Svizzera in questi Europei non si è mai trovata nella condizione di dover cambiare registro. E per la cronaca, tutti i giocatori che gli sono stati preferiti hanno fatto bene, da Ndoye a Vargas, da Duah a Embolo. Dettaglio non da sottovalutare, infine, l'atteggiamento fin qui mostrato. Da quel che filtra dal ritiro svizzero, Okafor non avrebbe mostrato un'attitudine tale in allenamento da far ricredere il commissario tecnico che già di default non stravede per lui. Perché l'ha convocato, allora? Fondamentalmente per avere più soluzioni in attacco. E perché le condizioni di Embolo e l'incognita Duah ha suggerito di giocarsi la carta del milanista.