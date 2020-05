Borghi: "Aspetterei prima di bollare Rangnick come inadeguato per il calcio italiano"

Stefano Borghi, noto giornalista e telecronista, in un video pubblicato sul suo canale YouTube ha parlato così di Ralf Rangnick: "La figura di Rangnick diventa sempre più centrale e apre ad una nuova era, non solo per il Milan ma anche per il calcio italiano, perché il manager all’inglese è una figura che non si è mai vista in Italia. Sarebbe qualcosa di innovativo e interessante, perché Rangnick è una figura interessante che nella sua carriera ha fatto cose significative. Il modo di porsi, anche senza esporsi direttamente, è un po’ rischioso anche se non ci si poteva aspettare niente di diverso: un po’ perché i tedeschi sono così, un po’ perché Rangnick è così, uno che parla senza filtri ed è molto convinto di quello che fa. Aspetterei a bollarlo come inadatto o problematico, è vero che in Italia la forma è importante e la pressione, soprattutto al Milan, è molto forte, ma i fatti e le azioni nella sua carriera sono eloquenti".