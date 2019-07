Borghi: "Cedere Andè Silva e Cutrone, finanziando gli ingressi di Leao e Correa, è un modo per migliorare il livello dell’attacco"

Il giornalista Stefano Borghi ha commentato così la cessione di Cutrone, in un video postato sul proprio canale YouTube: “Non mi dispiace per nulla il giro che il Milan sta organizzando il Milan per rifare il proprio reparto offensivo. Cutrone è stato ceduto al Wolverhampton, con un incasso che si aggira ai 20 milioni bonus compresi. Io credo che sia una buona operazione, oltretutto è tutta plusvalenza. Fare uscire Andè Silva e Cutrone, finanziando per buona parte gli ingressi di Leao e Correa, è un modo per migliorare il livello dell’attacco”