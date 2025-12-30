Borghi: "Il Milan ci ha messo un po' a indirizzare la partita ma poi una volta sbloccata..."

Come di consueto al termine della giornata di Serie A, il giornalista e telecronista di Sky Sport Stefano Borghi è intervenuto sul suo canale YouTube per offrire il proprio commento generale al turno di campionato che si è disputato nell'ultimo fine settimana. Tra i temi del suo video, ovviamente, anche la vittoria del Milan per 3-0 ai danni dell'Hellas Verona a San Siro, condita dal solito gol di Pulisic ma soprattutto dalla doppietta di Christopher Nkunku che finalmente si è sbloccato in A. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Stefano Borghi sulla gara in generale: "Il Milan ci ha messo un po’ a indirizzare la sua partita perché l’Hellas è andato a fare una gara gagliarda, uomo su uomo e ha messo in difficoltà il Milan. Una volta sbloccata la partita con il solito Pulisic, giocatore nettamente più decisivo della squadra rossonera, poi il secondo tempo è stato assolutamente il velluto".