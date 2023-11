Borghi: "Il Milan ha giocatori dal talento indiscutibile, ma serve fiducia: Chukwueze l'ha dimostrato. Normale che in estate..."

Stefano Borghi ha detto la sua sul momento del Milan negli studi di Taconazo, trasmissione realizzata nell'immediato post partita di Milan-Borussia Dortmund. Ecco le sue parole: "Il Milan è una squadra profondamente nuova, con giocatori dal talento indiscutibile: Chukwueze lo ha dimostrato stasera nel primo tempo. Però hanno bisogno di crescere, prendere fiducia e anche autostima. Il fatto di avere una rosa completamente colpita dagli infortuni, in tutti i suoi elementi o quasi, ha tolto al Milan la possibilità di creare gli equilibri, l'amalgama tra gli elementi. Gli infortuni non sono una scusa, ma spiegano il probelma di quest'inizio di stagione.

Ecco poi un'ulteriore dichiarazione sulla rosa rossonera: "Il Milan è di un fondo di investimento, gente che non fa mecenatismo nei confronti del Milan: quindi è normale che non si vada a prendere il giocatore di 30 anni da 70 milioni. Il Milan ne doveva prendere 10, forse 12 di giocatori. Io credo che abbiano individuato dei profili intriganti: alcuni li centreranno, altri no".