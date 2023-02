Borghi: "Le scelte di Pioli testimoniano un Milan in difficoltà sotto tutti i punti di vista"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Borghi, noto telecronista, ha parlato così del Milan nel post partita del derby perso dai rossoneri nella serata di domenica: "Le scelte di formazione dimostrano quanto il Milan sia in difficoltà psicologica e nel trovare i meccanismi perché giocare con tre difensori e una squadra così bassa… Ci ricordiamo un Milan che ha amplificato i suoi risultati andando in alto e andando ad aggredire: adesso è una squadra in difficoltà sotto tutti i punti di vista"