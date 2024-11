Borghi: "Non è un problema tattico di squadra nel Milan, ma errori individuali grossolani dei giocatori che non sono accettabili"

Stefano Borghi, giornalista, si è così espresso sulla stagione del Milan: “Che tipo di stagione può avere il Milan? Fatico a risponderti perchè delle big del nostro campionato il Milan è quella che mi è ancora meno chiara: io vedo un potenziale offensivo non da poco con Morata, Abraham, Leao, Pulisic, Reijnders ecc.. parliamo di una squadra con risorse significative e mi aspetto prenda continuità nel suo valore prima o poi. Questo è ancora un limite però indipendentemente da giocatori o allenatori, rimane un mistero, ma io sono convinto che con questa rosa e questi giocatori si può essere protagonisti in campionato e in Europa", ha detto a Radiorossonera.

Poi ancora: "Ad oggi non riesco a fare una previsione sul Milan. Io sostengo non sia un problema tattico di squadra, ma errori individuali grossolani dei giocatori che non sono accettabili. Il lato caratteriale e carismatico di alcuni calciatori non ha dato ancora certezze assolute al resto della squadra“.