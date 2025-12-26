Borghi non ha dubbi: “Fullkrug necessario ma non indispensabile. Perfetto per Allegri”

Nel suo canale YouTube, Stefano Borghi ha parlato del nuovo acquisto del Milan in attacco, il tedesco ex Borussia Dortmund e West Ham Niclas Fullkrug. Il giocatore classe ‘93 arriva a Milano tra i i dubbi generali dei tifosi e della stampa riguardante le sue condizioni fisiche. Ma vediamo cosa ne pensa il giornalista di Sky:

“Come entra nella rosa del Milan? Entra come un pezzo assolutamente necessario perchè Gimenez starà fuori per mesi, ed esce anche dal discorso mercato di gennaio, il Milan ha bisogno di mettere un centravanti in rosa immediatamente, senza però avere per forza il centravanti titolare che ti porta a lottare per lo scudetto. Perchè la coppia d’attacco del Milan è Pulisic e Leao. Per cui Fullkrug arriva per essere un pezzo utile e necessario ma non indispensabile. Questo è da tenere bene a mente per valutare l’operazione. In più Fullkrug che giocatore è, bhe prima di andare al West Ham si era dimostrato veramente di valore e perfettamente adatto a quello di cui ha bisogno Allegri, perchè è fisico, è di vecchia stampo, ma perfettamente calato nel calcio moderno”.