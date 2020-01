Borghi su Rebic: "Adesso è un giocatore fondamentale, è un fattore di questo Milan"

Stefano Borghi, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha parlato della prova di Rebic contro il Brescia: "Un altro gol di fame, di opportunismo, di presenza in area di rigore, per un giocatore che fin qui non ha fatto vedere chi è. Rebic può giocare sull'esterno, seconda punta, deve giocare completamente focalizzato, animato, lo sta facendo dal secondo tempo contro la SPAL, lì è scattato qualcosa. Adesso è un giocatore fondamentale, è un fattore di questo Milan".