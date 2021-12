Borghi: "Tonali valore numero uno a centrocampo, Bakayoko in difficoltà"

Stefano Borghi è intervenuto sul proprio canale YouTube, analizzando la situazione a centrocampo del Milan: “Quello relativo al centrocampo è un discorso un po’ delicato, dato che Kessie e Bennacer saranno impegnati in Coppa d’Africa. Tonali rimane il valore numero uno del centrocampo del Milan e mi pare altrettanto vero che Bakayoko continui ad essere un giocatore in difficoltà. I suoi errori sono un po’ ripetuti e non so neanche quanto si possa sistemare velocemente sul mercato questa situazione".