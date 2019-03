Borini a DAZN: "Il mio nome è stampato a Milanello per il record della scorsa stagione. Nel tempo libero studio per prendere il diploma"

Fabio Borini, intervistato da DAZN, ha svelato alcune curiosità.

Sul nome stampato a Milanello per il record del test di agilità: "E' un record che ho fatto appena arrivato a Milanello nella scorsa stagione.

Sullo studio: "Sto studiando per prendere il diploma delle scuole superiori, lo faccio nel tempo libero per poi andare in università in futuro. Mi sono spostato in Inghilterra presto e non ho avuto la possibilità di continuare

Su Lady Kitty Spencer, nipote di Lady Diana: "E' molto amica di mia moglie, vanno sempre in giro a fare le inglesi, c'è molta sintonia".