Borini: "De Rossi grande uomo, con lealtà e senso d'appartenenza"

L'attaccante del Milan Fabio Borini, intervistato da Sky, ha parlato anche di Daniele De Rossi, suo compagno di squadra nella stagione 2011-2012 ai tempi della Roma: “Come tutti hanno detto, e ho letto, unisce tutti con una sola parola. Secondo me è stata onestà. E lealtà. Senso di appartenenza ad una sola squadra, ha difeso i compagni quando c’era da difenderli, come fa il mister con noi, che si prendeva le colpe lui per tutto il gruppo. Questo lo fa solo chi è un grande uomo, chi ha personalità, chi sa distinguere realtà dal calcio: lui metteva avanti i valori umani al fianco del campo, che non è mai semplice. Soprattutto in una piazza come Roma, che ti può sempre succhiare energie”.