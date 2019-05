Borini: "Durante la settimana di ritiro ho detto le cose come stavano, sono stato molto diretto"

Fabio Borini, intervistato da Milan TV per il Match Program, ha svelato cosa accaduto durante la settimana di ritiro: "Cosa ha convinto Gattuso a darmi fiducia? L'aiuto che ho dato alla squadra nel momento di difficoltà, come nella settimana di ritiro. Ho detto le cose come stavano senza fare tanti giri di parole, essendo molto diretto. Come mi alleno tutti i giorni, l'allenamento rispecchia la partita. Chi va forte in campo lo fa anche durante la settimana".