Borini: "Kjaer è totalmente cambiato da quando giocava alla Roma"

Domenica allo Stadio Olimpico andrà in scena un big match della Serie A come Roma-Milan alle ore 20.45. A tale proposito, la Gazzetta dello Sport, ha realizzato un’intervista con Fabio Borini, ex di entrambe le squadre, attualmente in forza al Fatih Karagumruk insieme a Lucas Biglia e Andrea Bertolacci. Nell’intervista, Borini ha parlato fra le altre cose anche di Simon Kjaer, suo ex compagno proprio alla Roma. Borini ha detto: “Kjaer è totalmente cambiato rispetto ad allora. Gli è scattato qualcosa dentro. Lo vedi da come si muove, da come gioca, dal linguaggio del corpo. Prima sembrava un po’ più fragile, ma non dimentichiamoci che aveva solo 22 anni”.