Bortolazzi critico: "Non vedo nel Milan giocatori straordinari: Leao e Theo hanno dimostrato poche volte di esserlo"

vedi letture

L'ex calciatore e tecnico Mario Bortolazzi è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà. Un estratto delle sue considerazioni:

Milan, Tare sta cominciando a lavorare. La prima cosa da fare qual è?

"Non vedo nel Milan giocatori straordinari, non dei campioni. Leao, Theo, hanno dimostrato poche volte di esserlo. Bisogna capire se rimarranno, così come Reijnders, la vera sorpresa. Vedo un po' troppa confusione, troppe teste che vogliono dire la loro. Quando comandano 1-2 persone va sempre meglio, come nell'era Berlusconi. Per quello che vedo, vedo troppe figure nelle società. Le società che vanno bene sono quelle con una struttura corta".