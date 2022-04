Bortolazzi: "Scudetto? Il Milan resta attrezzato e consapevole della sua forza"

MilanNews.it

"Spero possa vincere lo scudetto il Milan, anche per l'amico Pioli". Parla così a Tuttomercatoweb.com Mario Bortolazzi, allenatore ex centrocampista rossonero. "Col Bologna ho visto la gara e gli emiliani hanno fatto un'ottima gara. Il Milan ha avuto varie occasioni, forse non era determinato come in altre gare ma può succedere di pareggiare una partita che pensavi di vincere. Il Milan resta comunque attrezzato e consapevole della sua forza"