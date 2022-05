Borussia Dortmund, dopo Adeyemi il mirino è su Ekitike del Reims

Fonte: tuttomercatoweb.com

Non solo Adeyemi, già ufficializzato, il Borussia Dortmund guarda anche in Francia per sostituire Erling Haaland con un doppio colpo in attacco. Come riporta Sky Sports UK, i gialloneri avrebbero infatti messo nel mirino il giovane attaccante del Reims Hugo Ekitike.

Il 19enne francese, cercato anche dal Newcastle, in questa stagione ha realizzato 10 gol e 5 assist in 26 presenze fra campionato e coppe.