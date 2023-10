Borussia Dortmund-Milan: le statistiche prepartita

Il Milan mette da parte le soddisfazioni di campionato, dopo il 2-0 rifilato alla Lazio con i gol di Pulisic ed Okafor, entrambi beneficiari di assist da parte di Rafa Leao, devastante sulla fascia sinistra. Torna la Champions League, e i rossoneri di Pioli sono chiamati ad affrontare la prima trasferta europea di stagione, e si preannuncia già come una sfida determinante ai fini della qualificazione. La destinazione è la Germania, e l'avversario è il Borussia Dortmund, che dopo sei giornate in Bundesliga è terzo a due punti dalla vetta, e senza avere perso una partita. In Champions invece, i gialloneri sono ultimi a 0 punti, dopo essere usciti sconfitti dalla trasferta parigina, per 2-0 con gol di Mbappé su rigore e di Hakimi. Il Milan, nonostante un assedio alla porta avversaria, e anzi dovendo evitare una beffa all'ultimo minuto con una bella parata di Sportiello al suo esordio, non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 in casa contro il Newcastle di Sandro Tonali, che si prepara ad ospitare il Paris mercoledì sera.

Si giocherà il 4 ottobre, sarà la 21ma volta nella storia del Milan. Finora 10 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, e l'ultimo precedente è il 3-0 con cui il Milan ha battuto lo Spezia nel 2020, con doppietta di Leao e con gol di Theo Hernandez. Una sola partita europea giocata il 4 ottobre, la vittoria per 3-1 in casa contro l'Olympiakos, nel 2018: vantaggio greco con Guerrero al 14', poi doppietta di Cutrone con in mezzo anche un gol di Gonzalo Higuain, tutto in 10 minuti tra il 70' e il 79'.

L'ultima sconfitta risale al 2015, quando il Napoli passeggiò a San Siro con uno 0-4 pesantissimo, firmato Allan, Insigne (doppietta), e chiuso con un autogol di Rodrigo Ely. Nel 1992 fu il Milan a dare 4 gol di scarto al suo avversario, per di più in trasferta: finì 7-3 in casa della Fiorentina, con tre doppiette, di Gullit, Massaro e Van Basten, e un gol di Lentini. Baiano, Effenberg e Baiano i marcatori viola.

Contro i tedeschi del Borussia Dortmund sarà la sfida n.7, e finora il bilancio è leggermente positivo, con 3 vittorie, 2 sconfitte ed un pareggio. In Coppa Campioni / Champions League ci sono stati quattro precedenti: nel 1957/58, ai quarti di finale, il Milan andò in Germania a pareggiare 1-1, e la partita era praticamente vinta, dopo il gol di Carlo Galli al 44', ma un'autorete di Bergamaschi al 90' consegnò il pari ai tedeschi. Poi al ritorno il Milan vinse 4-1 e proseguì il suo cammino che si concluse in finale, persa contro il Real Madrid. Nel 2002/03 invece, una vittoria rossonera a Dortmund per 1-0 con gol di Pippo Inzaghi, nella seconda giornata della seconda fase a gironi di quell'edizione. Dopo 4 giornate il Milan aveva 12 punti ed era già qualificato, e il ritorno, completamente ininfluente, vide i tedeschi imporsi per 1-0 a San Siro. Il cammino rossonero proseguì, fino alla trionfale serata di Manchester, ai rigori contro la Juventus. Gli altri due precedenti invece risalgono alla stagione 2001/02, in Coppa Uefa. Il Milan era arrivato in semifinale, e in Italia si prospettava la possibilità di vedere una finale tutta italiana, perché anche l'Inter era in semifinale contro il Feyenoord. Ma a Dortmund il Milan incappò in una delle serate più storte nella sua storia europea: fu un giocatore che poi 4 anni dopo arrivò a vestire rossonero, Marcio Amoroso, a realizzare una tripletta tra i minuti 8 e 39, e poi Heinrich nella ripresa calò il poker. Al ritorno l'impresa fu sfiorata, ma finì 3-1 e passò il Dortmund.

In finale incontrò il Feyenoord, che eliminò i cugini nerazzurri. Furono gli olandesi ad alzare il titolo.

Allargando lo sguardo alle sfide europee contro squadre tedesche, questa sarà la sfida n.40 per il Milan. Finora 17 vittorie, 12 pareggi e 10 sconfitte per i rossoneri. L'avversario più frequente è il Bayern Monaco, con 10 precedenti, e poi seguono in coppia Werder Brema e Borussia Dortmund con 6 sfide. La partita persa per 1-0 nel marzo 2003 di cui si parlava prima è l'ultima sconfitta maturata contro una squadra tedesca. Dopo quella partita ci furono nove sfide tra Milan e squadre tedesche, con 6 pareggi e tre vittorie rossonere.

Arbitrerà il polacco Marciniak, alla quarta direzione con i rossoneri. Una sconfitta (2-3 ad Anfield Road nel 2021), una vittoria (4-0 in casa della Dinamo Zagabria nel 2022) e un pareggio (1-1 al Maradona di Napoli, per il ritorno dei quarti di finale della scorsa Champions League).