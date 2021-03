Bosnia, positivo il ct Petev. Tutti negativi i giocatori

Brutte notizie per la Bosnia-Erzegovina. Il commissario tecnico Ivaylo Petev, come annunciato dalla federazione in mattinata, è risultato positivo al Covid-19. La nazionale capitanata da Edin Dzeko affronterà il Costa Rica sabato e la Francia mercoledì e dovrà farlo senza il suo c.t., asintomatico. "Tutti i suoi collaboratori e i giocatori sono risultati invece negativi", ha specificato la NFSBIH nel suo comunicato. Anche Krunic fa parte della rappresentativa bosniaca ed è risultato negativo: il centrocampista rossonero, in ogni caso, è stato positivo al Covid già a gennaio.