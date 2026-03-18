Bove segna il suo primo gol dopo il ritorno in campo

Bove segna il suo primo gol dopo il ritorno in campoMilanNews.it
Oggi alle 13:00News
di Francesco Finulli
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Edoardo Bove ha interrotto un lunghissimo digiuno, durato 506 giorni, segnando il primo gol dal suo rientro in campo dopo lo stop dovuto ai problemi cardiaci. Il centrocampista romano, al 94' della partita di Championship, seconda divisione inglese, contro il Wrexham, ha appoggiato in porta col sinistro il 3-1 del suo Watford dopo aver raccolto la conclusione di un compagno che era finita sulla traversa.

Bove non segnava dal 27 ottobre 2024, quando firmò il momentaneo 4-1 della Fiorentina contro la Roma. Al termine della partita, i tifosi hanno esposto uno striscione per lui che recitava "Anche se lasci Roma non sarai solo". (ANSA).