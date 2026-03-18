Bove segna il suo primo gol dopo il ritorno in campo
MilanNews.it
(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Edoardo Bove ha interrotto un lunghissimo digiuno, durato 506 giorni, segnando il primo gol dal suo rientro in campo dopo lo stop dovuto ai problemi cardiaci. Il centrocampista romano, al 94' della partita di Championship, seconda divisione inglese, contro il Wrexham, ha appoggiato in porta col sinistro il 3-1 del suo Watford dopo aver raccolto la conclusione di un compagno che era finita sulla traversa.
Bove non segnava dal 27 ottobre 2024, quando firmò il momentaneo 4-1 della Fiorentina contro la Roma. Al termine della partita, i tifosi hanno esposto uno striscione per lui che recitava "Anche se lasci Roma non sarai solo". (ANSA).
Pubblicità
News
Ramazzotti: "Leao ha chiesto scusa al gruppo. La vicenda è stata poi archiviata in campo, con una stretta di mano con Pulisic"
Due giorni di domande. Quattro Rabiot. Gestione Leao: incomprensibile! Quelle sedie vuote dell’Olimpico. Non il calendario gregoriano, quello della Lega Calciodi Carlo Pellegatti
Le più lette
1 MN - Bianchin: "Maldini decise di non cedere Leao dopo lo Scudetto. Ora, forse, una operazione del genere il Milan la farebbe"
4 Due giorni di domande. Quattro Rabiot. Gestione Leao: incomprensibile! Quelle sedie vuote dell’Olimpico. Non il calendario gregoriano, quello della Lega Calcio
16/03 Calcio, la corsa dei gamberi. Il Milan scivola con la Lazio (1-0) e l’Inter tira un respiro di sollievo
Primo Piano
Antonio VitielloScossa immediata. Grossi dubbi sull’intesa Leao-Pulisic. Ora blindare la Champions poi 4 colpi seri
Pietro MazzaraFine delle utopie, ora un mini campionato da vincere. Leao, Pulisic e un 3-5-2 che non li valorizza. Ha ragione Ambro
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com