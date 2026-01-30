Braglia: "Dentro certi risultati ci sono almeno 12 punti portati da Maignan"
Tra mercato e campo, l'ex portiere di Serie A, e anche del Milan, Simone Braglia è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà per parlare in particolare della situazione legata ai rossoneri. Ecco le sue dichiarazioni.
Milan, Saelemaekers dice che Allegri ha portato mentalità vincente:
"Nell'analizzare quello che è il gioco che esprime il Milan, al di là della mentalità, credo vada analizzato come arrivano certi risultati. Anche se c'è una mentalità vincente, dentro certi risultati ci sono almeno 12 punti portati da Maignan".
Mateta non convocato dal Crystal Palace, il Milan ci crede. E Nkunku vicino alla Roma:
"Alla fine non c'è più la Juve di una volta, come società. Giuntoli poteva anche restare, andava dato ancora più tempo a lui, ma Comolli sta dimostrando di non conoscere le sinergie di mercato di una società prestigiosa come la Juve. Il fatto che certi giocatori non li abbia presi fa pensare sulla voglia della società di ricostruire il blasone di un tempo. Se non rinnovi in fretta Spalletti rischi grosso, di uscire dalla Champions. Serve una stabilità interna"
