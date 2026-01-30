VIDEO MN - Calvelli al lavoro a Casa Milan: chi è e che ruolo ha
In queste ore caldissime per il calciomercato rossonero, le telecamere dell'inviato di MilanNews.it, presente alle porte di Casa Milan, sede del club milanista, hanno pizzicato Massimo Calvelli al lavoro a Casa Milan, alle prese con diverse telefonate. Di seguito il video del nostro inviato presso via Aldo Rossi.
Massimo Calvelli, dirigente di spicco in ambito sportivo, è entrato nel CdA del Milan a novembre dopo che in precedenza era entrato in RedBird, al termine di esperienze come quella di CEO dell'ATP Tour. È entrato nel giro di Cardinale con questo ruolo ufficiale: CEO International presso RedBird Development Group e Operating Partner, con l'obiettivo di valorizzare il portafoglio internazionale di RedBird nei settori congiunti di sport, media ed entertainment. QUI per leggere il suo profilo.
