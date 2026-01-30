Roma, escluse lesioni per Dybala: solo un'infiammazione al ginocchio

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Gli esami a cui è stato sottoposto in giornata Paulo Dybala hanno escluso lesioni al ginocchio. Il calciatore, che nei giorni scorsi si era comunque allenato con la Roma, ieri era rimasto in panchina nella gara contro il Panathinaikos e il controlli hanno evidenziatosolo una lieve infiammazione della capsula laterale del ginocchio. L'argentino ha già iniziato la fisioterapia e allenamento specifico, ma non sarà a disposizione contro l'Udinese. (ANSA).